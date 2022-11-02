Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Ayhan H. (37), akşam saatlerinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi ateşe verdi.

Ayhan H., kapıyı da kilitlerken; eşi, balkona çıkıp yardım istedi.

Eşi ile çocuklarını yanan evde tuttu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapı kilitli olduğu için eve giremedi.

Polisin ve itfaiye ekiplerinin çağrılarını yanıtsız bırakan Ayhan H., ailesinin de evi terk etmesine izin vermedi.

Özel harekat kapıyı açtı

Bu sırada alevler binayı sarmaya devam etti.

Gözü dönmüş adamın etkisiz hale getirilmesi için bölgeye özel hareket ekipleri çağrıldı.

Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya gelen özel harekat timi, kilitli kapıyı kırarak eve girdi.

Kelepçelenerek etkisiz hale getirildi

Ayhan H.'nin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesiyle evde rehin tuttuğu eşi ve çocukları, ekiplerce binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

İnceleme sürüyor

DHA’nın haberine göre şüpheli gözaltına alınırken, eşi ve çocukları ise ambulansta muayene edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İki yıl önce de ailesini rehin almıştı

Ayhan H., 3 Ekim 2020 tarihinde kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin almıştı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları olumsuz yanıt verince, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilen Ayhan H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.