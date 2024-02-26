Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi’ndeki eşinin mezarlığına giden 80 yaşındaki Salih Altunbağ’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, açıkladı ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, açıkladı

Arama kurtarma timleri ve vatandaşlar seferber oldu

İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı.

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Çayda cansız bedeni bulundu

Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ’ın cansız bedenini Sinek Çayı’nda ağaç dalına takılı halde buldu.

Altunbağ’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi