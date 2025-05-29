Demir Kapının Sürgüsünü Kaydırıp Girdi

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aynı kafede çalıştığı öğrenilen G.A., gece saatlerinde kafeye geldi. Demir kapının sürgüsünü kaydırarak içeri giren kadın, içerideki kasada bulunan 8 bin lira ile langırt makinesinden 700 lira olmak üzere toplam 8.700 TL'yi poşete doldurdu.

Giriş ve Çıkış Anı Kamerada

Kadının kafeye giriş ve elindeki poşetle çıkış anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah saatlerinde kafeye gelen iş yeri sahibi S.Ş., hırsızlığı fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

Eski Çalışan Olduğu Ortaya Çıktı

Adana Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eski çalışan G.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, kısa sürede Fatih Mahallesi'nde yakalandı.

“Poşettekiler Bana Aitti” Dedi Ama...

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden G.A., “İçeri girdim ama paraları ben çalmadım. Poşettekiler bana aitti” dedi. Ancak bu savunma, tutuklanmasını engelleyemedi.

Çok Sayıda Sabıkası Olduğu Ortaya Çıktı

Adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.