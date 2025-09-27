Antalya’da yaşayan bir kişi, komşularıyla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından farklı bir bölgeye taşındı. Ancak taşınmasına rağmen eski komşusuyla arasındaki gerginlik sona ermedi. İddiaya göre, gece saatlerinde eski komşusunun evine giden kişi, kapı zilini çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Zil sesinden rahatsız olan eski komşu, durumu yargıya taşıyarak şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi kapsamında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğine kanaat getirerek 3 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık ise suçlamaları reddederek olayla ilgisinin olmadığını, aleyhine herhangi bir tanık ya da somut delil bulunmadığını savundu ve kararı temyize taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak oy birliğiyle onadı. Kararda, dosya kapsamında elde edilen delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu, mahkemenin suç vasfını doğru şekilde değerlendirdiği ve cezada isabet bulunduğu belirtildi. Böylece sanığın temyiz talebi reddedildi.