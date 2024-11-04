Kahramanmaraş’ın tarihsel ve sosyal dokusunu ele alan değerli yazar Yaşar Alparslan’ın son kitabı Eski Maraş'ta Büyük Aileler okuyucularla buluştu. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nden yalnızca bir gün önce yayıma hazır hale gelen bu eser, ne yazık ki yazarı Yaşar Alparslan’ın depremde hayatını kaybetmesiyle birlikte bir hatıra olarak kaldı.

Alparslan’ın son eseri olan kitap, Kahramanmaraş’ın şehir yaşamına yön veren köklü ailelerin sosyo-kültürel ve ekonomik rollerine odaklanıyor.

Kahramanmaraş’ın köklü ailelerinin uzun araştırma ve emekler sonucu ele alındığı kitapta ailelerin dönemin gelenek ve göreneklerinden nasıl etkilendiği detaylarıyla işlenirken, eserde Kahramanmaraş’ın toplumsal geçmişine dair zengin bir arşiv de sunuluyor.