Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi’nin Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde başlatılan yıkım çalışmaları, yoğun bir toz bulutu oluşturdu. İş makinelerinin enkazı parçalama işlemi sırasında havaya yayılan ince toz tabakası, geniş bir alana hızla yayılarak görüş mesafesini düşürdü.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, çalışma sahasının etrafına çekilen mevcut güvenlik şeritlerinin yetersiz kaldığını iddia etti. Yıkımın başladığı günden bu yana solunum yolu rahatsızlığı yaşayanların sayısının arttığını söyleyen mahalle sakinleri, “Araç kullanmak bile tehlikeli hale geldi; gözlerimize ve ciğerlerimize aşırı toz kaçıyor” dedi.

Mahalle halkı ve iş yeri sahipleri, yıkım alanının çevresine en az 50 metre çapında ek koruma şeridi kurulması,Yıkım öncesi ve sonrasında tozun yerleşmesini önlemek için sürekli su püskürtme çalışması yapılması,: Brandalar veya köpük sistemi gibi fiziksel engellerin kullanılmasını talep etti.