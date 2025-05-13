Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya 7. bölümüyle ekrana geldi. Reyting rekortmeni dizisinin yayınlanan son bölümünde; Nisan, Eşref’le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmeye karar verdi. İşte Eşref Rüya 7. bölüm izle tek parça, full, YouTube bilgileri...

Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında 7. bölümüyle yayımlandı. Sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Kadir’in Nusret’le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba’nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturdu. İşte Eşref Rüya'nın son bölümünde yaşananlar...



Eşref Rüya 7. bölüm izle tek parça!



Yetimler’e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref’i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak?

Nisan’la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan’ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler’in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa’yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.