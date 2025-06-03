Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında, Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve dondurmasıyla öne çıkan Kahramanmaraş'ın, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası olması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi, Başkonuş Yaylası, Ceyhan Nehri üzerindeki Menzelet Baraj Gölü, tüm doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve eşsiz bir manzara sunan Ali Kayası Cam Terası ve Tekir Mahallesi'nde 11 kilometre boyunca uzanan Fırnız Çayı üzerindeki kameriyeli piknik alanları ve kentin doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü gibi çok sayıda turistik alanı gezebilecek.



Kahramanmaraş Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, doğası, inanç turizmi, su sporları ve eşsiz gastronomisiyle Kahramanmaraş'ın zenginliklerle dolu bir Anadolu hazinesi olduğunu söyledi.

