Başlatılan programın beş yıl süreceğini söyleyen Bakan Kirişci "Asgariden kendi üretim planlamasını üreticimiz yapabilecek. Fiyat garantisi bu şekilde sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak. Üreticilerimizle sözleşme imzalayacak. Hem pazar hem alım fiyatı noktasında bu sözleşmeli besicilik üreticimize garanti imkanı sunacak. Beş yıl süreyle de asgariden kendi üretim planlamasını üreticimiz yapabilecek. Fiyat garantisi bu şekilde sağlanmış olacak."