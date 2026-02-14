MHP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, geliri olmayan ev hanımlarının sosyal güvence kapsamına alınması, sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere düzenli destek sağlanması hedefleniyor.

Teklif, Milliyetçi Hareket Partisi adına Naci Şanlıtürk tarafından hazırlandı. Düzenleme hayata geçerse, ev hanımlarının sigorta primleri devlet bütçesinden karşılanacak ve böylece emekliliğin önü açılacak.

Aile ve Kadın Vurgusu

Teklifin gerekçesinde, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesiyle mümkün olacağına dikkat çekildi. Ev içinde verilen emeğin sosyal güvenceyle desteklenmesinin, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu ifade edildi.

“Annelik Desteği” Modeli

Kanun teklifinde yalnızca emeklilik değil, annelere yönelik yeni bir maddi destek modeli de yer aldı. Buna göre Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşına gelene kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması öngörülüyor. Bu uygulamanın hem çocukların refahını artırması hem de aile bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kreş Zorunluluğu Geliyor

Teklifte çalışma hayatını ilgilendiren önemli bir başlık da bulunuyor. Buna göre, 100 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde kreş açılması zorunlu hale gelecek. Bu kreşlerden çalışan ebeveynlerin çocukları ücretsiz yararlanacak. Çocuk başına düşen bakım giderinin yarısının devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Kreş imkânı olmayan iş yerlerinde ise işverenlere bakım desteği sağlama yükümlülüğü getiriliyor.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.