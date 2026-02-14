Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlamaları bulunan 32 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşların mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.