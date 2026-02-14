Uzun yıllar kamu ve bankacılık sektöründe üstlendiği kritik görevlerle Türkiye ekonomisine yön veren ve hâlen Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Akben’in kurula katılımı, KMTSO’nun stratejik vizyonuna önemli bir güç kazandırdı.

Şehrin ekonomik kalkınma sürecine yön verecek nitelikli isimleri bir araya getiren KMTSO Yüksek İstişare Kurulu; kamu yönetimi, finans ve reel sektör deneyimi yüksek isimlerin katkısıyla karar alma süreçlerini daha güçlü ve kapsayıcı hâle getirmeyi amaçlıyor. Akben’in özellikle finansal sistem, düzenleyici çerçeve ve ekonomi politikaları konusundaki derin tecrübesi, kurul çalışmalarına stratejik bir perspektif kazandıracak.

Güçlü Akademik Altyapı ve Üst Düzey Deneyim

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Akben, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bankacılık kariyerine 1986 yılında Faisal Finans Kurumu’nda başlayan Akben; Kuveyt Türk, Anadolu Finans Kurumu ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nda üst düzey görevler üstlendi.

2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurul üyeliğine atanan Akben, 2015–2023 yılları arasında iki dönem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanan Akben, 2025 yılında bu göreve yeniden getirildi.

Haziran 2023’te Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Akben, 31 Ekim 2023 itibarıyla Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2025 yılı itibarıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Buluntu: “Akben’in Kurulumuzda Yer Alması Bizler İçin Bir Gurur”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Mehmet Ali Akben’in Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Mehmet Ali Akben’in finans ve ekonomi yönetimindeki birikimi, sadece kurumlar düzeyinde değil, ülke ekonomisi açısından da önemli izler bırakmıştır. Şehrimizin yetiştirdiği böyle kıymetli bir ismin Yüksek İstişare Kurulumuzda yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Özellikle yatırım ortamının güçlendirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve katılım bankacılığı alanındaki tecrübesi, Kahramanmaraş iş dünyasına stratejik katkılar sunacaktır. KMTSO olarak şehrimizin üretim gücünü daha ileriye taşıyacak her türlü istişare ve iş birliğini önemsiyoruz.”



KMTSO’ya Stratejik Katkı

Finansal sistem, bankacılık düzenlemeleri ve ekonomi politikaları alanındaki geniş tecrübesiyle Mehmet Ali Akben’in, KMTSO Yüksek İstişare Kurulu çalışmalarında özellikle yatırım ortamının geliştirilmesi, finansmana erişim, katılım bankacılığı ve sürdürülebilir büyüme konularında önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kahramanmaraş iş dünyasının daha güçlü bir finansal altyapıya kavuşması, yeni yatırımların teşviki ve şehrin üretim gücünün desteklenmesi noktasında Yüksek İstişare Kurulu’nun etkin bir rol üstlenmesi hedeflenirken, Akben’in kurula katılımı bu vizyonun güçlenmesine katkı sağlayacak.