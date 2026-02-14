Bekir Doğan, yazısında ekranların sevilen yüzü Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı ve program yapımcısı Erol Öner’in 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliklerindeki yayınlarına ve çete ruhunu sahaya taşıyan gazetecilik anlayışına dikkat çekti.

Yazıda, Öner’in milli mücadele geleneğini simgeleyen çete kıyafetleriyle sahada yer almasının, 12 Şubat ruhunun yaşatılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Bekir Doğan, bu yaklaşımın yalnızca bir yayıncılık faaliyeti olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasına sahip çıkan bir duruşu temsil ettiğini ifade etti.

Doğan yazısında "Milli ve manevi değerlere olan bağlılığıyla tanınan Erol Öner, sadece bir televizyoncu değil; aynı zamanda geleneği, göreneği ve bu şehrin kültürel mirasını yaşatan bir gönül insanı. Çete kıyafetiyle sahada olması, izleyenlerden tam not aldı." ifadelerine yer verdi.

Köşe yazısında, Erol Öner’in gazetecilik refleksiyle geçmiş ile bugünü bir araya getiren yayınlarının, özellikle genç kuşaklara Kurtuluş ruhunu aktarmada etkili olduğu değerlendirmesine yer verildi.