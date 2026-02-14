Barbaros İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlanırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, kurum temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda, proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen kazanımlar detaylı şekilde paylaşıldı.

Program boyunca yapılan sunumlarda, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan çalışmaların önemine vurgu yapılırken, projenin toplumda oluşturduğu olumlu etki dikkat çekti.

Katılımcılar, ortak değerler etrafında buluşmanın ve dayanışma ruhunun güçlenmesinin önemine değindi.

Kürsüye çıkarak bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, gençlerin ülkenin yarınlarını şekillendiren en büyük güç olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda umutlarımızın en güçlü temsilcileridir. Onlara yapılan her yatırım, aslında ülkemizin yarınlarına yapılan yatırımdır,” sözleriyle projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can ise projenin toplumsal dayanışmayı artıran önemli bir adım olduğunu belirterek, gençlerin eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda desteklenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Can, benzer projelerin artarak devam edeceğini ifade ederek emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kapanış programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcıların karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.