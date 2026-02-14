Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi olan kırmızı gül, bu yıl da en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Fiyatlar kalite, tür ve aranjmana göre değişiklik gösterirken, tek dal gülden özel tasarım buketlere kadar geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor. Çiçekçiler, her bütçeye hitap eden alternatiflerle müşterilere farklı konseptlerde ürünler hazırlıyor.

Genç çiftlerin genellikle tek dal gül, balonlu buketler ve çikolata aranjmanlarına yöneldiği görülürken, evli çiftlerin daha çok papatya ve karışık buketleri tercih ettiği gözlemleniyor. Ekonomik seçeneklerin yanı sıra 1.000–1.500 lira bandındaki buketler de ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Çiçekçi Ramazan Atıcı, Sevgililer Günü döneminde fiyatların genel olarak stabil seyrettiğini, talep artışına rağmen farklı bütçelere uygun ürün çeşitliliğinin korunduğunu belirtiyor. Bu yıl özellikle süs buketleri ve balonlu aranjmanların öne çıktığı ifade ediliyor.

Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yaşanan hareketlilik, hem esnafa hem de hediye arayışındaki vatandaşlara yoğun bir tempo yaşatıyor. Kırmızı gül ise romantik jestlerin simgesi olmayı sürdürüyor.