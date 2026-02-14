Akademik başarıyı teşvik etmeyi amaçlayan bursluluk sınavı, Beyza Okulları Enderun Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş genelinden çok sayıda öğrencinin katıldığı sınav, veliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Sınavla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beyza Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Raziye Koçak, yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Koçak, “Bugün okulumuzda bursluluk sınavımız var. Kahramanmaraş’tan yine yoğun bir katılım söz konusu. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Bu sınavla öğrencilerimizin burs kazanmalarını hedefliyoruz. Elbette sınav aynı zamanda bir başarı ölçüsü niteliği taşıyor,” dedi.

Eğitim anlayışlarında milli ve manevi değerlerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Koçak, Beyza Eğitim Kurumları olarak bu ilkeler doğrultusunda eğitim verdiklerini ifade etti. Sınava katılan tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Koçak, düzenlenen organizasyonun öğrencilerin geleceğine katkı sağlamasını temenni etti.

Burs imkânlarıyla dikkat çeken Beyza Okulları, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyede ortaya çıkarmalarına destek olmayı hedeflerken, eğitimde kalite odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor.