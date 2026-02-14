Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve takibini sürdürdüğü haftada sahasında kritik bir galibiyete imza attı. 24. hafta mücadelesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda tribünleri dolduran taraftarların yoğun desteğiyle oynandı.

Karşılaşma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuk ekibin santra vuruşuyla başladı. Maçın ilk bölümlerinde denge göze çarparken, 10. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Isparta 32 Spor, kaleci Metin Uçar’ın doğru köşeyi tahmin etmesine rağmen golü buldu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından oyunun kontrolünü ele alan Kahramanmaraş İstiklalspor, pas yüzdesini artırarak rakip yarı sahada baskı kurdu. Kanat organizasyonları ve hızlı geçişlerle aradığı golü 25. dakikada Süleyman Güneş ile bulan ev sahibi ekip, skoru 1-1’e getirdi. Gol, tribünlerde büyük bir coşku oluştururken, oyunun temposu da yükseldi.

İlk yarının son dakikalarında baskısını artıran İstiklalspor, 43. dakikada kazandığı penaltıyla önemli bir fırsat yakaladı. Penaltıyı gole çeviren Kemal Rüzgar, takımını 2-1 öne geçirdi. Uzatma dakikalarında iki ekip de gol arasa da başka gol sesi çıkmadı.

Mücadele, Kahramanmaraş İstiklalspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.