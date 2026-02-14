Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde hayata geçirilen kamp, sınavlara hazırlanan yüzlerce genci Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren salonu dolduran YKS ve KPSS adayları, hem akademik hem de motivasyon açısından dolu dolu bir gün geçirdi.

Programın ilk gününde Türkçe ve Matematik branşlarında gerçekleştirilen oturumlar, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Türkçe oturumunda konuşan Aker Kartal, sınavlarda başarının yalnızca bilgiyle değil, doğru okuma ve dikkatle mümkün olduğunu vurguladı.

Kartal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkçe, çoğu zaman ihmal edilen ama sıralamaları belirleyen en kritik derslerden biridir. Sınavda kaybettiren soruların büyük bölümü bilgi eksikliğinden değil, yanlış okuma ve acelecilikten kaynaklanır. Bugün burada sizlerle, soru köklerini doğru okumanın ve tuzaklı ifadeleri ayıklamanın püf noktalarını paylaşacağız. Hedefi olan insan yorulsa da vazgeçmez; siz vazgeçmediğiniz sürece bu sınav sizi yenemez.”

Matematik oturumunda ise Volkan Önder, sınav matematiğinin temelinde doğru yöntem ve zaman yönetiminin yattığını belirtti. Önder, öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

“Matematik zeka işi değil, doğru yöntem ve disiplin işidir. Sınav bir maratondur ve bu maratonda hangi soruya ne kadar zaman ayıracağınızı bilirseniz matematik sizin için avantaja dönüşür. Yapamadığınız sorular moralinizi bozmasın; önemli olan yapabildiğiniz soruları kaçırmamaktır. Kendinize güvenin, matematik sizden güçlü değil.”

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük beğeni toplayan kampın bu yılki ilk gününde katılımın daha da arttığı gözlemlendi.

Farklı yaş ve hedef gruplarından adayların aynı salonda, aynı motivasyonla buluşması dikkat çekti.

Etkileşimli geçen derslerde öğrenciler, merak ettikleri soruları eğitmenlere birebir yöneltme imkânı da buldu.

Kampa katılan öğrenciler, Onikişubat Belediyesi’nin eğitime yönelik bu tür desteklerinin sınav sürecinde kendileri için önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, kampın yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda özgüven ve motivasyon kazandırdığını dile getirdi.

Kazandıran Taktikler Kampı, ikinci gününde Tarih kampı, sınav kazandıran taktikler oturumu ve motivasyon söyleşileriyle devam edecek. Program, kapanış konseriyle sona erecek.

Yetkililer, YKS ve KPSS’ye hazırlanan tüm gençleri bu önemli eğitim fırsatından yararlanmaya davet ederken, Onikişubat Belediyesi’nin gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.