Özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftler dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Edirne genelinde 18 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda düzenlenen törenlere, çiftlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Kırklareli genelinde ise 24 çift evlendi.

Kırklareli Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende nikahları kıyılan çiftlerden Sercan ve Meral Meydan çifti de nikah memurunun, "Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eş olmayı kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Nikahı kıyılan Sercan Meydan, AA muhabirine, nikah tarihini aylar öncesinden bugüne denk getirmek için seçtiklerini söyledi.

Bugünün özel olduğunu ifade eden Meydan, çok mutlu olduklarını kaydetti.

Meral Meydan da evlilik yıl dönümleri ile Sevgililer Günü'nü aynı günde kutlayacaklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da da 26 çift Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi.

Kaynak: AA