Amasya'nın Merzifon ilçesinde Saliha K.'nin evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise haber verdi.

Saliha K.'nin aile içi bir tartışma yaşandığını söyledi ve şikayetçi olmadı.

SESLER DUYULUNCA GERİ DÖNDÜLER

Polis ekipleri, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu.

Bunun üzerine ekipler adrese geri döndü.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu.

Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Saliha K.’nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan M.K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.