Adana'da yaşayan G.L. ve K.L. çifti, evlilik birliklerinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı.

Taraflardan G.L, eşi K.L'nin kendisinden habersiz kredi çekerek, borçlandığını ve bu nedenle eve haciz geldiğini belirtti.

Yerel mahkemenin verdiği hükmün ardından boşanmaları gerçekleşen çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin onayından sonra Yargıtay'a geldi.

Taraflardan G.L.'nin, ku­sur be­lir­le­me­si, mad­di taz­mi­na­tın mik­ta­rı, na­fa­ka­la­rın mik­ta­rı; K.L.'nin ise ken­di da­va­sı­nın red­di yö­nün­den yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, bozma kararı verdi.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, bo­şan­ma­ya se­bep olan olay­lar yü­zün­den ki­şi­lik hak­kı sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan ta­ra­fın ku­sur­lu olan­dan ma­ne­vi taz­mi­nat is­te­ye­bi­le­ce­ği­ni belirtti.

Yargıtay, K.L.'nin eşinden habersiz kredi çekip, eve haciz gelmesine neden olduğu için tam kusurlu olduğuna hükmederek, tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Tam kusurlu sayıldı

Kararda, "Top­la­nan de­lil­ler­den ev­li­lik bir­li­ği­nin te­me­lin­den sar­sıl­ma­sı­na se­bep olan olay­lar­da, eşin­den ha­ber­siz borç­la­na­rak ve kre­di çekerek hak­kın­da icra ta­ki­bi ya­pıl­ma­sı­na ve eve ha­ciz gel­me­si­ne se­be­bi­yet ve­ren er­kek ta­ma­men ku­sur­lu olup, er­ke­ğin bu dav­ra­nış­la­rı aynı za­man­da ka­dı­nın kişi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı teş­kil eder ni­te­lik­te­dir.

Öy­ley­se ta­raf­la­rın eko­no­mik ve sos­yal du­rum­la­rı, fi­ilin ağır­lı­ğı ve hak­ka­ni­yet ku­ral­la­rı gö­ze­ti­le­rek da­va­cı-kar­şı da­va­lı ka­dın ya­ra­rı­na uy­gun mik­tar­da ma­ne­vi taz­mi­na­ta hük­me­dil­me­si ge­re­kir. Bu yön­ler gö­ze­til­me­den ya­zı­lı şe­kil­de hü­küm ku­rul­ma­sı usul ve ka­nu­na ay­kı­rı olup, boz­ma­yı ge­rek­tir­miş­tir" denildi.