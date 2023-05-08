Depremlerin ardından, Göksun ilçesi Yeni Mahalle Çağrı Caddesi'nde Özer ailesine ait 3 katlı apartmanın bahçesinden ve bodrum katından su çıktı.

Bahçeden çıkan su bir süre sonra kesildi, bodrumdaki su ise duvarların arasından bulduğu boşluktan yer altında akmaya devam etti.

Evlerinin bahçesinden ve bodrumundan çıkan su nedeniyle endişelenen Fatih Mehmet Özer ve ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen bölgede zemin sıvılaşması olduğu ve suyun bu nedenle çıktığı raporlandı.