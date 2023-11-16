Kapılarını vatandaşlara açan bölgenin en büyük ve en kapsamlı EXPO 2023 Çikolata ve Kahve Festivali, yoğun ilgi görüyor.

bölgede ilk olma özelliği taşıyan festivali ziyaret eden vatandaşlar duygularını aksu haber aracılığıyla paylaştı.