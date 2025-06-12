Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında yaşanan iş kazasında, üzerine mermer blokların devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Mermer Bloklar Devrildi, İşçiler Altında Kaldı

Olay, Şazibey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mahmut Şihan (yabancı uyruklu) ve Eyüp Saz, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen mermer blokların altında kaldı.

Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu işçiler mermer blokların altından çıkarılarak ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 İşçi Hayatını Kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Mahmut Şihan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı işçi Eyüp Saz’ın tedavisi sürüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği ve kazanın kesin nedeni araştırılıyor.