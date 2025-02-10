“Fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede Bakanlığımızca yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52.824.640,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

Öte yandan Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.7 milyon TL ceza kesti.