Kahramanmaraş'ta son saatlerde Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

İlk kaza haberi Elbistan ilçesinden geldi. Nurhak-Elbistan Karayolu'nun 25. kilometresinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kent merkezinde gece saatlerinde yaşanan bir başka kaza ise Kuzey Çevre Yolu'ndaki bir kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Alınan ilk bilgilere göre kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Akdere Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 BG 128 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaşanan her üç kazayla ilgili olarak da polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.