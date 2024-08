Bu sezon 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Kahramanmaraşspor'da Ceyhan, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kulüpte geçirdiği 10 yılın zorlu ve bir o kadar da onurlu bir dönem olduğunu belirterek, görevi artık genç bir yöneticiye devretmenin vaktinin geldiğini ifade etti.

Fatih Mehmet Ceyhan, kulübün başkanlığını yürüttüğü süre boyunca Kahramanmaraşspor'un her zaman en iyisi için çaba gösterdiğini, kulübün geleceği için elinden geleni yaptığını vurguladı. Ceyhan, sözlerini kulüp taraftarlarına ve çalışanlarına teşekkür ederek noktaladı.

Yeni başkanlık görevine gelen Yılmaz Terliksiz ise basın açıklamasında, Kahramanmaraşspor'un sadece bir spor kulübü olmadığını, şehrin kültürel bir değeri olduğunu söyledi. Terliksiz, "Kahramanmaraşspor olarak değil de, Kahramanmaraş’ın her markasına, her değerine bir Kahramanmaraşlı olarak değer veriyorum," diyerek kulübe ve şehre olan bağlılığını vurguladı.

Bu değişiklikle birlikte Kahramanmaraşspor’da yeni bir dönemin başlayacağı ifade edilirken, Yılmaz Terliksiz'in kulübü ileriye taşıma hedefiyle hareket edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde Hünkar Düğün Salonu önünde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerini yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu