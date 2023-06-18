Hakkı Tek… 7 yıl önce, 17 yaşındayken motosiklet kazası geçirdi. Beyninde oluşan travma nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. O günden bu güne ailesi onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Hakkı, Abdurrahman ile Gülistan Tek'in 4 çocuğundan biri. Kardeşleri il dışında evli, Hakkı ise baba ve annesiyle Zeytinburnu'nda küçük bir evde yaşıyor.

Anne Gülistan Tek'in de sağlık sorunları bulunuyor. Kaza sonrası Hakkı yatağa bağımlı hale gelince baba Abdurrahman Tek işi bıraktı.

Hakkı'nın tedavilerinin aksatılmadan yapılması büyük önem taşıyor. Doktorlar düzenli tedavilerle sağlığına kavuşabileceğini söylüyor.

Aile, özel tedaviye ihtiyacı alan hakkı için destek bekliyor.