Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tüm hızıyla devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Adanaspor, kupada karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda müsabakada kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı

Maçın gol perdesini uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln açtı. Brezilyalı oyuncu, 29. dakikada şık bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

39. dakikada Batshuayi farkı 2'ye çıkarırken, asist Lincoln'den geldi. İlk yarı 2-0 tamamlandı.

Batshuayi, 4 golle yıldızlaştı

İkinci yarının 50. dakikasında Batshuayi, sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydetti. Belçikalı oyuncu 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı hat-trick yaptı.

Batshuayi 3 dakika sonra yeniden fileleri havalandırdı.

81. dakika Mert Hakan Yandaş maçın skorunu tayin etti. Fenerbahçe 6-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

İkinci yarının 50. dakikasında Batshuayi, sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydetti. Belçikalı oyuncu 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı hat-trick yaptı.

Batshuayi 3 dakika sonra yeniden fileleri havalandırdı.

81. dakika Mert Hakan Yandaş maçın skorunu tayin etti. Fenerbahçe 6-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, rakibini bekliyor

Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe'nin Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Öte yandan Leonardo Bonucci de taraftarlarının önüne ilk kez çıktı. İtalyan savunmacı 64. dakikada yerini Efekan Karayazı'ya bıraktı.