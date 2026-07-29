Çiftlik Mahallesi'nde Korkutan Alevler

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler sevk edildi.

Şiddetli Rüzgar Çalışmaları Zorlaştırıyor

Muğla’daki orman yangını nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Yangına;

2 uçak ve 2 helikopter ile havadan,

Çok sayıda arazöz ve yangın işçisi ile karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede soğutma ve söndürme faaliyetleri genişletilerek devam ediyor.