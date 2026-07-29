Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları", "yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları", "vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları", "sosyal medya platformları üzerinden ikinci el araba ilanı, kapora bedeli" temalarını kullanarak, vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 648 hesap ya da şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 315 hesap ile şüpheli tespit edildi.

Son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.