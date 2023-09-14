Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşmayı başarmıştı.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili konumunda.

Fiat Egea'ya yeni sürüm

Fiat, Türkiye'de çok sevilen Egea modelinin "Limited" versiyonunu satışa sundu. Sedan ve Cross modelleri için sunulan yeni Limited versiyon, birkaç farklı değişiklikle karşımıza çıkıyor.

17 inçlik bronz alaşım jantlarla birlikte gelen Ege Sedan Limited, parlak siyah ayna kapakları, kapı kolları ve siyah ön tampon detaylarına sahip.

Bunlara ek olarak Limited versiyonu olduğunu gösteren bir “Limited” logosu aracın kapısına eklendi.

Deri kaplı ön konsol, Limited versiyona özel kahverengi koltuklar ve kapı panelleri de iç mekanda karşımıza çıkan detaylar arasında.

Cross’a baktığımızda ise yeni orman yeşili dış renk seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Fiat, Cross gövde tipindeki Limited versiyonun siyah ve turuncuyu bir araya getiren 17 inç çizgi alaşım jantlara sahip olduğunu belirtiyor.

Ayrıca sedan gövde tipindeki "Limited" logolu kaplı bu modelde de karşımıza çıkıyor.

Fiyatlar

Fiat Egea Sedan Limited, 879 bin 900 TL'den satışa sunuluyor. Cross versiyonun başlangıç fiyatı ise 942 bin 900 TL.