Fiat’ın ikonik modeli Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından hibrit motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. “No Grey” felsefesiyle 7 canlı renkte gelen model, 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla, Icon ve La Prima donanım seviyeleriyle dikkat çekiyor.
Fiat Grande Panda Hybrid Öne Çıkan Özellikler
-
Motor: 1.2 litre turbo, 3 silindir
-
Güç: 100 beygir
-
Hibrit Sistem: 48V Li-ion batarya + 21 kW e-motor
-
Şanzıman: 6 ileri elektrikli çift kavramalı (eDCT)
-
Elektrikli Sürüş:
-
e-launch (tamamen elektrikli kalkış)
-
e-creeping (düşük hızda elektrikli ilerleme)
-
e-queueing (trafikte gazsız ilerleme)
-
Donanım Seviyeleri
Icon
-
ADAS sürüş destek sistemleri
-
10” dijital gösterge, 10,25” multimedya ekranı
-
Pixel LED farlar
-
Elektrikli park freni
-
Otomatik eDCT şanzıman
La Prima (En Üst Seviye)
-
Ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası
-
Kablosuz telefon şarjı
-
17” alaşım jantlar
-
Tavan rayları ve karartılmış camlar
-
Daha premium iç mekan malzemeleri
Tasarım ve İç Mekan
-
Torino’daki FIAT Centro Stile imzası
-
BAMBOX Bamboo Fiber Tex çevreci kumaş
-
1980’lerin Panda’sına modern yorum
-
7 canlı renk (Fiat’ın No Grey politikası)
-
13 litrelik toplam iç saklama alanı
Boyut ve Bagaj
-
Uzunluk: 3,99 m
-
Genişlik: 1,76 m
-
Yükseklik: 1,58 m
-
Bagaj:
-
Elektrikli: 361 litre
-
Hibrit: 412 litre
-
Güvenlik ve Sürüş Destekleri
-
Şerit takip asistanı
-
Aktif fren sistemi
-
Sürücü yorgunluk uyarısı
-
Hız sabitleyici ve sınırlayıcı
-
Trafik işareti tanıma