Fiat’ın ikonik modeli Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından hibrit motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. “No Grey” felsefesiyle 7 canlı renkte gelen model, 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla, Icon ve La Prima donanım seviyeleriyle dikkat çekiyor.

Fiat Grande Panda Hybrid Öne Çıkan Özellikler

Donanım Seviyeleri

Icon

  • ADAS sürüş destek sistemleri

  • 10” dijital gösterge, 10,25” multimedya ekranı

  • Pixel LED farlar

  • Elektrikli park freni

  • Otomatik eDCT şanzıman

La Prima (En Üst Seviye)

  • Ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası

  • Kablosuz telefon şarjı

  • 17” alaşım jantlar

  • Tavan rayları ve karartılmış camlar

  • Daha premium iç mekan malzemeleri

Tasarım ve İç Mekan

  • Torino’daki FIAT Centro Stile imzası

  • BAMBOX Bamboo Fiber Tex çevreci kumaş

  • 1980’lerin Panda’sına modern yorum

  • 7 canlı renk (Fiat’ın No Grey politikası)

  • 13 litrelik toplam iç saklama alanı

Boyut ve Bagaj

  • Uzunluk: 3,99 m

  • Genişlik: 1,76 m

  • Yükseklik: 1,58 m

  • Bagaj:

    • Elektrikli: 361 litre

    • Hibrit: 412 litre

Güvenlik ve Sürüş Destekleri

  • Şerit takip asistanı

  • Aktif fren sistemi

  • Sürücü yorgunluk uyarısı

  • Hız sabitleyici ve sınırlayıcı

  • Trafik işareti tanıma