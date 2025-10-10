Filipinler'in güney kıyıları açıklarında yerel saatle 09.34'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin yerin 62 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Dalgaların depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki kıyılarda etkili olabileceği belirtildi.
Depremin etkisiyle binalarda çatlaklar oluştu, elektrikler kesildi. Okullarda, caddelerde büyük panik yaşandı. Depremde, can kaybı bildirilmedi.
Filipinler, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen yüksek sismik aktivite kuşağı olan "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Filipinler'in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Filipinler Sismoloji Ajansı, orta ve güney Filipinler’deki kıyı kentlerinde yaşayan halka derhal yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Artçı sallantılara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Vali Edwin Jubahib, "Deprem çok güçlüydü. Bazı binaların hasar gördüğüne dair raporlar aldık." dedi.