Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi, Filistinliler yakınlarına veda ederken üzüntü yaşadı.

Bölge sakini Muhammed Sakr, hedef alınan okul binasındaki Filistinlilerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yer alan Filistinli El-Dura ailesine ait eve saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansıdı.