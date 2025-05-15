Bir zamanlar büyük ilgiyle izlenen şarkı yarışması Bir Şarkısın Sen'in yarışmacıları hala gündemde. Uzun bir aradan sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken Berna Karagözoğlu, "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınan ve herkesin sevdiği o sevimli kız, şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu'nu geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

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Yarışma sonrası büyük bir ün kazanan Karagözoğlu, Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde sadece 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer edinmişti. Berna Karagözoğlu, katıldığı bu şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınmış ve kısa bir süre içinde herkesin tanıdığı, sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde 25 yaşına geldi. Ancak o sevimli halinden eser kalmadı.

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İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

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