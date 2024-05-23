Düzenlenen düğün töreninde Firdevsoğlu ve Gözübüyük'ün ailelerini sevenleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Konuklar, çiftin mutluluğunu paylaşmak ve bu özel günlerinde onlara destek olmak için bir araya geldiler.

Gelin ve damadın aileleri, konukları kapıda karşılayarak gece boyunca onlarla yakından ilgilendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde çift, davetlilerle birlikte ilk danslarını gerçekleştirdi ve bu özel an, konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Düğün töreninde konuşan Yunus Firdevsoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün, hayatımın en mutlu günlerinden biri. Ümmüs ile birlikte çıktığımız bu yolda, bizimle birlikte olan ve mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz. Ailelerimize, arkadaşlarımıza ve tüm davetlilere şükranlarımızı sunuyoruz."

Ümmüs Gözübüyük de bu özel günün mutluluğunu paylaşarak, "Bugün burada bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederiz. Bu mutluluğu sevdiklerimizle paylaşmak bizim için çok değerli. Yunus ile birlikte geçireceğimiz bu yeni hayatımızda, desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve dostlarımıza minnettarız" dedi.

Düğün, eğlence ve müzik dolu bir geceyle devam etti. Davetliler, çiftin mutluluğunu paylaşarak onlara iyi dileklerde bulundu ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.