Fransa'da akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkiliyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Geoffroy Van der Hasselt

Fransa'nın başkenti Paris'te krize dönüşen akaryakıt grevi sonucunda benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, krize dönüşen akaryakıt grevinin Fransızlar için tahammül edilemez bir hal aldığını söyledi. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. ( Geoffroy Van der Hasselt - Anadolu Ajansı )