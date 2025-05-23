Fransa'nın kuzeyinde yer alan Nogent-sur-Oise kasabasında yaşanan trajik olay, hem Türk toplumunu hem de yerel halkı yasa boğdu. 17 yaşındaki Türk genci Hasan Horoz, bir marketin otoparkında üç kişinin baltalı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Boğazından Yaralanan Hasan Horoz, Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay, kasabanın merkezi bir noktasındaki marketin otoparkında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlardan biri elindeki baltayla Hasan Horoz’un boğazına saldırdı. Ağır yaralanan genç, otoparkta sürünerek yardım istemeye çalıştı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, genci hayata döndürmek için tüm çabayı gösterse de ne yazık ki Hasan Horoz kurtarılamadı.

Savcılıktan Açıklama: “Toplum Derinden Sarsıldı”

Senlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın hemen ardından çıkan “başka ölümler de yaşandı” yönündeki söylentilerin asılsız olduğu açıklandı. Savcı Loïc Abrial, bu tür spekülasyonların toplumda daha büyük bir paniğe yol açtığını ve olayın zaten büyük bir travma yarattığını ifade etti.

“Bu Cinayet Hepimizin Meselesi”

Yerel acil durum yetkililerinden Muhtar Ulaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu cinayet hepimizin meselesi. Gençlerin ahlakını kaybettiği ve dehşetin içine düştüğü bir noktadayız,” diyerek toplumun gençler üzerindeki sorumluluğuna dikkat çekti.

Soruşturma Devam Ediyor: Grup Çatışması mı? Kişisel Husumet mi?

Fransız emniyet yetkilileri, saldırının nedenine dair henüz net bir bilgi paylaşmazken, olayın gençler arasında yaşanan bir husumet veya çete çatışmasıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerindeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.