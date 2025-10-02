Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni arızalanan bir kamyonun kontrolden çıkarak 15 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Paşaköşkü Mahallesi'nde yoğun trafiğin yaşandığı bir kavşakta gerçekleşti. Kazaya karışan 44 AGC 632 plakalı kamyonun sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgilere göre, kamyonun fren sisteminde yaşanan ani arıza, aracın hızla kontrolden çıkmasına neden oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve yol kenarına park etmiş araçlara çarpan kamyon ancak bu zincirleme çarpışmanın ardından durabildi. Kazanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak trafiği geçici olarak kontrollü şekilde yönlendirdi. Ayrıca kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.