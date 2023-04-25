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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü E.D. ile taksi sürücüsü D.A. yaralandı.

Kontrolden çıkan araç, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 1'i taksi 5 otomobile çarptı.

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