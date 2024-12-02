9. Uluslararası Kitap Fuarı, Şehrin kültürel yaşamına katkı sağlayan fuar, çevre illerden gelen binlerce kitapseveri de misafir etti. Fuar boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve yazar buluşmaları büyük ilgi gördü.

Açılışından bu yana 500 binden fazla ziyaretçinin katıldığı fuar, hem katılımcılar hem de misafirler tarafından büyük beğeni topladı. Fuara gelen ziyaretçilerle yapılan sohbetlerde, fuarın hem içerik hem de organizasyon kalitesi açısından olumlu geri dönüşler aldığı ifade edildi.

Şehirde kültürel etkinliklerin arttığına vurgu yapılan fuarda, vatandaşlar için bu tür organizasyonların devam edeceği mesajı verildi. Ayrıca, Aksu TV fuar süresince yaptığı yayınlarla etkinlikleri izleyicilere aktardı ve fuar atmosferini ekranlara taşıdı.

Katılım sağlayan tüm kitapseverlere teşekkür edilerek, fuarın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edeceği belirtildi.