Hindistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan G20 Zirvesinin ikinci gününde liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anıt mezarına ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Gandhi'nin mezarını ziyarette liderlerin çıplak ayakla ya da terlikle yürüdüğü görüldü. Erdoğan da tören sırasında terlik kullandı.

Öte yandan Erdoğan zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.