Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, meşaleler ve bayraklar eşliğinde şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadılar. Şehrin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla geceyi renklendirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kahramanmaraş'ın ana caddeleri ve meydanları sarı-kırmızı renklere büründü. Taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak şampiyonluk turu attılar ve bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler.

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Kahramanmaraş polisi, taraftarların güvenli bir şekilde kutlamalarını yapabilmeleri için belirli noktalarda trafiği yönlendirdi ve olası taşkınlıkları önlemek amacıyla denetimleri artırdı.

Galatasaray'ın bu şampiyonluk başarısı, hem sahada gösterdiği performans hem de taraftarının coşkusuyla hafızalarda uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Kahramanmaraş'taki taraftarlar, bu unutulmaz geceyi birlikte yaşayarak takımına olan bağlılıklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Kahramanmaraşlı Galatasaray taraftarları, gece boyunca süren kutlamalarla 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu coşkuyla kutlarken, şehrin her köşesinde sarı-kırmızı renkler yankılandı. Bu büyük zafer, Galatasaray camiasına ve taraftarlarına hayırlı olsun.