Maç Önü Özel Yayın – Bu Akşam 20.00’de tv100’de

Maç öncesi heyecan saat 20.00’de başlıyor!

tv100, Murat Kosova ve Haluk Yürekli moderatörlüğünde özel bir maç önü yayınıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda:

Stadyumdan canlı bağlantılar

Sürpriz konuklar

Takımların son durumları

Kadro analizleri

Taraftar coşkusu

...ve daha fazlası yer alacak.

Harika Ertunç ise futbolcularla maç öncesi özel röportajlar yapacak. Taraftarın sesi bu yayında olacak!

Galatasaray – Lazio Maçı – Bu Akşam Saat 21.00’de Canlı Yayında

Mücadeleyi Murat Kosova’nın anlatımıyla tv100 farkıyla izleyin!

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı, hem taktiksel kapışmaları hem de futbol kalitesiyle nefesleri kesecek.

Tüm gelişmeler, stadyumdaki atmosfer ve Galatasaray taraftarlarının eşsiz desteği tv100 ekranlarına yansıyacak. Futbol dolu bir akşam sizi bekliyor!

Maç Sonu Özel Yayın – Bu Akşam 22.45’te

Maç biter bitmez ekran başından ayrılmayın! Saat 22.45’te başlayacak maç sonrası özel yayında,

Murat Kosova ve Haluk Yürekli, stüdyoda konuk yorumcularla birlikte:

Maçın taktik analizini Brahim Diaz Bombası! Fenerbahçe, Real Madrid’in Yıldızına Kanca Attı İçeriği Görüntüle

Oyuncu performanslarını

Teknik direktörlerin tercihlerini

Taraftar yorumlarını

Geniş özet ve röportajları

izleyicilerle paylaşacak.

Kaçırmayın!

Galatasaray - Lazio maçının heyecanını öncesiyle, canlı yayınıyla ve sonrasıyla yaşamak için tv100 ekranlarında yerinizi alın!