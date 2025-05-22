Galatasaray taraftarlarını bir araya getirecek büyük buluşma için geri sayım başladı! #GalaFest2025, 24-25 Mayıs tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda (çim alan) gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için unutulmaz bir festival atmosferi hazırlanıyor.

📅 GalaFest 2025 Takvimi:

24 Mayıs Cumartesi: Girişler saat 12.00 itibarıyla başlayacak.

25 Mayıs Pazar: Giriş saati 10.00.

🎪 Festivalde Neler Var?

GalaFest 2025, Galatasaraylılara özel dopdolu bir içerikle geliyor:

Canlı performansların olacağı konser sahnesi

Keyifli vakit geçirmek için oyun ve dinlenme alanları

Resmî ürünlerin yer aldığı GS Store satış alanı Başkan Hürriyet'ten 'müsilaj' vurgulu 'deprem' mesajı İçeriği Görüntüle

Lezzet durakları sunan yeme-içme alanları

Minik taraftarlara özel çocuk oyun istasyonları

📺 Maç Keyfi Dev Ekranda!

24 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da, Galatasaray’ın Süper Lig'deki kaderini belirleyecek Göztepe – Galatasaray maçı, dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar birlikte izleyerek coşkuyu paylaşacak.

🏆 Şampiyonluk Coşkusu 25 Mayıs’ta!

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da kapılar açılıyor.

Büyük etkinlik, Galatasaray’ın kuruluş yılına gönderme yapan özel bir saatte, 19.05’te başlayacak.

Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş on binlerce taraftar, tarihi bir akşama tanıklık edecek.

Galatasaray GalaFest 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da Galatasaray rüzgârı esecek bu büyük etkinliği kaçırmayın!

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