Galatasaray taraftarlarını bir araya getirecek büyük buluşma için geri sayım başladı! #GalaFest2025, 24-25 Mayıs tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda (çim alan) gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için unutulmaz bir festival atmosferi hazırlanıyor.
📅 GalaFest 2025 Takvimi:
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24 Mayıs Cumartesi: Girişler saat 12.00 itibarıyla başlayacak.
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25 Mayıs Pazar: Giriş saati 10.00.
🎪 Festivalde Neler Var?
GalaFest 2025, Galatasaraylılara özel dopdolu bir içerikle geliyor:
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Canlı performansların olacağı konser sahnesi
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Keyifli vakit geçirmek için oyun ve dinlenme alanları
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Resmî ürünlerin yer aldığı GS Store satış alanı
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Lezzet durakları sunan yeme-içme alanları
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Minik taraftarlara özel çocuk oyun istasyonları
📺 Maç Keyfi Dev Ekranda!
24 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da, Galatasaray’ın Süper Lig'deki kaderini belirleyecek Göztepe – Galatasaray maçı, dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar birlikte izleyerek coşkuyu paylaşacak.
🏆 Şampiyonluk Coşkusu 25 Mayıs’ta!
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da kapılar açılıyor.
Büyük etkinlik, Galatasaray’ın kuruluş yılına gönderme yapan özel bir saatte, 19.05’te başlayacak.
Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş on binlerce taraftar, tarihi bir akşama tanıklık edecek.
Galatasaray GalaFest 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da Galatasaray rüzgârı esecek bu büyük etkinliği kaçırmayın!
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