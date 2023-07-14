Dünya çapında bilinilirliği olan yüksek prestijli etkinliklerin başında gelen EXPO’yu 2023 yılı için Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediyesi, henüz açılmamasına rağmen tarihte görülmemiş şekilde uluslararası ziyaretçilerin kenti ziyaret etmesini sağlıyor.

Son olarak hem 6 Şubat depremlerinin ardından taziyelerini iletmek hem de kurdukları bahçede gelinen son noktayı yerinde görmek amacıyla Kahramanmaraş’a gelen Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Conteh Alkalifanka, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Onikişubat Belediyesi’ne geldi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’den Gambiya Bahçesi’ndeki çalışmalarda gelinen son nokta ve hedeflere ilişkin bilgiler alan Alkalifanka, sonrasında ise EXPO 2023 Sergi Alanı’na geçerek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Mahçiçek’e, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdooğan Kök de eşlik etti.

Başkan Mahçiçek öncülüğünde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret eden Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi, akabinde ise ekonomik iş birliğinin artırılması ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

“Gambiya’nın EXPO 2023’e katılmasından mutluluk duyuyoruz”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle hem ekonomik hem de sosyal anlamda ilişkilerinin güçlendiğini, EXPO 2023’le de perçinleneceğini vurguladı.

Ortak yatırım alanlarının oluşturulmasıyla EXPO 2023’ün kente ekonomik anlamda değer katacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 ve açılışla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Conteh Alkalifanka bizimle beraber. Gambiya, Ağustos ayında açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO’muzu katılacaklar. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle hem ekonomik hem de sosyal bağlamda münasebetleri her geçen gün gelişiyor. EXPO 2023’ün çok önemli bir katkısı da katılımcı ülkelerin ekonomik işbirliğini geliştirmesi. Büyükelçimiz aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odamızı da ziyaret ederek, ortak yatırımlara ilişkin görüşmeler yapacak. Açılışı ertelemedik çünkü insanlarımızın rehabilite alanına veya en azından streslerini atabileceği bir yaşam alanına ihtiyaçları vardı. Kaldı ki o alanda uluslararası ülkeler de bulunacak ve onların değerlerini tanıyabilecekler. Doğrusu, bu katılımlar Kahramanmaraş’ımızın hem uluslararası alanda hem de ulusal anlamda kültürlerin tanınmasına vesile olacak. Bu ülkelerle Kahramanmaraş’ımızın ve ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal anlamda ilişkilerinin gelişmesine vesile olacak. Büyükelçimize şehrimize hoş geldiniz diyor, EXPO 2023’e katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

“EXPO 2023’e katılacağımız günü dört gözle beklemekteyiz”

Gambiya Ankara Büyükelçisi Conteh Alkalifanka da konuşmasına 6 Şubat depremi dolayısıyla taziyelerini ileterek başladı. EXPO 2023’ün açılışını dört gözle beklediklerini kaydeden Alkalifanka, “Kahramanmaraş’ta olmaktan onur ve gurur duymaktayım, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkanımızın da selamlarını tüm Kahramanmaraş’a getirdim. Kaybettiğiniz insanlar için de baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum. Burada neler olduğunun farkındayız ve bizleri derinden etkiledi. Ülkemizin Türkiye ile harika ilişkileri bulunmakta. Bu anlamda hem ekonomik hem de sosyal anlamda giderek gelişmekte. Gambiya ve bütün Afrika olarak Türkiye ile ilişkilerimizi daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. EXPO 2023 katılımımız da ülkemiz adına size olan desteğimizi göstermek içindir. EXPO 2023’e katılacağımız günü dört gözle beklemekteyiz. Tüm dünyaya sizin ve insanlarınızın ne kadar sağlam olduğunu göstermek istiyoruz. Bu durumdan çok hızlı çıkabildiniz ve dimdik ayaktasınız. Benim buradaki görevim de Türkiye ve Gambiya arasında yatırımların ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde. Çok eşsiz bir ilişki kuracağımıza inanıyorum. EXPO 2023’e çok ciddi bir ekiple geleceğiz ve burada çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz. Beni buraya kabul ettiniz, ülkem ve Başkanımız adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

