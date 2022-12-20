Festival havasında geçen programda Kahramanmaraş’ın gastronomisine yön veren işletmeler burada kariyer, girişimcilik ve inovasyon öğrenci topluluğuna tecrübelerini anlattı.

Programda Aksu Haber’e konuşan Kültür Turizm Otelciler Ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan’da Kahramanmaraş’ın gastronomisi anlamında önemli bir adımın atıldığını söyledi.

KSÜ Kariyer Ve Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hayrettin Keskingöz ise program hakkında bilgi verdi.