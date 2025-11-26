İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te sosyal medyada yayınladığı programdaki sözleri nedeniyle re’sen soruşturma başlatmış; gazeteci 21 Haziran’da gözaltına alınmıştı. Altaylı, “Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler” gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Dava kapsamında savcılık, duruşmada sunduğu mütalaada Altaylı’nın “Cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapse mahkûm edilmesini istedi.
Duruşmaya Yoğun Katılım
İkinci duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı.
Duruşmada Fatih Altaylı’nın yanında;
-
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan,
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı,
-
Galatasaray’ın eski başkanı Faruk Süren,
-
Tarihçi Murat Bardakçı,
-
Akademisyen Celal Şengör,
-
Tarihçi İlber Ortaylı,
-
Altaylı’nın ailesi de hazır bulundu.
Tutukluluk Devam Edecek
Mahkeme gazeteci Fatih Altaylı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti. Cezanın ardından mahkeme, adli kontrolün yeterli olmayacağı gerekçesiyle gazetecinin tutukluluğunun devamına hükmetti.