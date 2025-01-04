Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında ulusal ve uluslararası alanda projeleriyle takdir toplayarak ödüllerine yenilerini ekledi.GAZİANTEP (İGFA) - İnsana dokunan, çevreci, çözüm odaklı ve modern projeleriyle yerel yönetimler alanında örnek belediyelerden birisi olarak gösterilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. OECD’nin şampiyon şehri ve EBRD Yeşil Şehir unvanlarını taşıyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yeni ödüllerin sahibi oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK FAİR PLAY ANNESİ FATMA ŞAHİN OLDU

Sosyal sorumluluk projeleri ve toplum yaşamındaki etkisiyle örnek bir liderlik sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yılın “Fair Play Annesi” seçildi. Bu unvanı Türkiye’de alan ilk kişi oldu.

ULUSLARARASI ALANDA YENİ BAŞARILAR!

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen, 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde yapılan incelemeler sonucu Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) ödülünün sahibi oldu. Öte yandan bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde ise Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında verilen Belediyecilik Ödülü Kategorisi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Her Kart Gaziantep Kart çalışması ile ödül aldı.